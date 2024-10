Wielka premiera na PC, PS5 i Xbox Series. Gra za darmo wreszcie zadebiutowała

Throne and Liberty to bardzo oczekiwana gra za darmo, która w końcu otworzyła się w pełni przed graczami. Pobrać ją można na PC oraz konsole.

Koreańskie MMO dla wielu entuzjastów tego gatunku było nadzieją na jego odrodzenie. I choć na razie opinie na Steam są “mieszane”, spora część z nich dotyczy problemów technicznych.

Gra za darmo już dostępna, to naprawdę wielka premiera

Rzadko kiedy jakaś gra za darmo wywołuje takie emocje, jak premiera wielkiego koreańskiego MMO osadzonego w świecie fantasy. Throne and Liberty na pierwszych materiałach zapowiadało się naprawdę dobrze, a i przekonało do siebie wielu graczy, którzy chętnie zapłacili za dostęp przedpremierowy. Teraz gdy z dniem 1 października 2024 roku tytuł stał się dostępny dla każdego, wracamy do tematu i przypominamy, że grę pobierzecie na aż trzy platformy.

Throne and Liberty – gra za darmo do pobrania PC (Steam) PlayStation Xbox



Throne and Liberty to “darmowa, wieloplatformowa gra MMORPG”, oferująca “ciągle zmieniające się środowisko, masową skalę PvPvE i możliwość przekształcania się w stworzenia do walki na lądzie, morzu i w powietrzu”. Na Steam bardzo szybko tytuł zdobył tysiące nowych recenzji i… no cóż, jest różnie. Opinie ogólnie są “mieszane”, głównie ze względu na wspomniane wcześniej problemy techniczne.

Najwyraźniej serwery nie wytrzymały takiego zainteresowania, przez co MMO cierpiało na niestabilne serwery i problemy z połączeniem. Niektórzy narzekają również na sterowanie. Chwalą za to grafikę, świat przedstawiony i niektóre elementy rozgrywki. Dla wielu graczy nadal jest to niestety tytuł z bardzo inwazyjnymi mikropłatnościami. Z drugiej strony można chyba było się tego spodziewać, skoro mówimy o darmowej grze MMO.

