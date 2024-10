Ta gra za darmo to wielki hit. Gigantyczna popularność i obietnice twórców

Na samym tylko Steam w Throne and Liberty grało naraz ponad 300 tys. osób! Nowa gra za darmo cieszy się naprawdę sporą popularnością.

Cieszy, gdy uda się wypuścić jakąś nową grę free-to-play, która faktycznie zdobywa zainteresowanie ze strony graczy, jednocześnie pokazując, że cały czas jest sens w wydawaniu gier właśnie w tym modelu.

Gra za darmo, ale jednak hit

No coś takiego – mimo kontrowersji już na samym początku (a tak naprawdę nawet jeszcze przed premierą), Throne and Liberty zyskało wielką uwagę ze strony graczy. Mówimy teraz jednak wyłącznie o grze na Steam. Statystyki jednoznacznie pokazują, że w szczytowym momencie od wczorajszej premiery naraz w grze bawiło się ponad 320 tys. osób! To bardzo dobry wynik, choć jak na gatunek MMO nieco brakuje, aby mówić o spektakularnym zainteresowaniu.

Tytuł ten wyszedł również na PlayStation 5 i Xbox Series, więc tak naprawdę łączna liczba graczy z pewnością jest wiele wyższa. Throne and Liberty to koreańskie MMO, które od niedawna dostępne jest w formie free-to-play. Jeśli sami chcecie sprawdzić, skąd takie zainteresowanie, polecam pobrać grę i samemu ją sprawdzić.

Niestety, od premiery tytuł nękają problemy. Przede wszystkim gracze narzekają na serwery, które potrafią “wywalić” lub po prostu się w ogóle nie łączyć. Powszechny jest także bug niepozwalający w ogóle stworzenie postaci. Dostało się również elementom pay-to-win, ale ze wszystkich bolączek to akurat najmniej prawdopodobne, aby udało się wyeliminować inwazyjne płatności. Mimo wszystko gracze najwyraźniej mają sporą wiarę w produkcję, skoro nadal pozostali przy grze.

Twórcy z NCSoft obiecują jednak, że będzie lepiej. “Ta gra jest dla Was – i planujemy uczynić to tak oczywistym, jak to tylko możliwe” – wyjaśniają w komunikacie na Steam. Oby tylko się udało, a być może zyskamy kolejne hitowe MMO, które wcale nie umrze tak szybko…

