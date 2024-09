Gracze mogą zgarnąć trzecią część serii za darmo. Microsoft ma prezent

Kolejna gra za darmo to trzecia część Hero of the Kingdom, popularnej serii niskobudżetowych RPG-ów. Tytuł zgarniecie w oficjalnym sklepie Microsoftu.

Ostatnio obfitowało w warte uwagi gry za darmo na Steam, a także i rozdawnictwa Fanatical. To wyścigu o miano wartych uwagi gier czasowo rozdawanych bez opłat dołącza Microsoft Store!

Hero of the Kingdom III to nowa gra za darmo

Ciekawa sytuacja, bo jeśli zdążyliście odebrać poprzednie części za darmo, to możecie zgarnąć bez żadnych opłat całą serię. Hero of the Kingdom w postaci pierwszej części rozdawano jakiś czas temu za pośrednictwem Microsoft Store. Zaledwie przed tygodniem pisałem o “dwójce”, również dostępnej w postaci swoistego prezentu od twórcy/wydawcy i Microsoftu. Teraz wszyscy zainteresowani zgarną również i trzecią część!

To bardzo miły prezent, bo rzadko kiedy możemy liczyć na możliwość ogrania całej serii – nawet niskobudżetowej i zdecydowanie indie. W ten sposób gracze zapoznają się z kompletną historią tworzoną od lat przez studio Lonely Troops.

Twój wujek Brent wychował cię na utalentowanego łowcę. Los jednak dał ci inną ścieżkę niż spokojne życie na wsi. Starożytne zło przebudziło się, niszcząc całe królestwo. Mroczne potwory wyłaziły z dziur, a ludzie ginęli pod spadającymi górami. Zostałeś sam, by stawić czoła wielkiemu złu. Musisz wyruszyć w długą podróż przez cztery doliny i uratować królestwo na krawędzi zniszczenia. Twoja odwaga i umiejętności wykują nowego bohatera królestwa. – głosi opis gry

Hero of the Kingdom nie jest klasycznym przedstawicielem współczesnych RPG-ów, a raczej stawia na klimat, a także zdecydowanie spokojniejsze podejście do rozgrywki. W widoku izometrycznym zwiedzimy rozległą krainę i spotkamy wiele postaci, dla których wykonamy zadania. Pojawia się również walka z potworami i zdobywanie doświadczenia oraz tona osiągnięć do wbicia. Jest więc co robić!

