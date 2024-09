“Bardzo dobrze” oceniana gra za darmo na Steam. Macie tylko kilka dni

Niby 5 dni w momencie pisania tego artykułu to sporo, ale doskonale znam realia i wiem, że jak już raz wyleci z głowy, to kompletnie można zapomnieć. A w tym przypadku lepiej odebrać prezent jak najszybciej, aby później nie obudzić się z tym za późno.

Prezent od Fanatical, czyli nowa gra za darmo

Fanatical to wirtualny dystrybutor kluczy do gier, popularny wśród graczy także ze względu na regularne prowadzenie rozdawnictw. Raz na jakiś czas platforma zaoferuje coś bez opłat, choć jakość takich tytułów bywa różna. Tym razem mówimy jednak o grze, która na Steam zgarnęła “bardzo pozytywne” noty od graczy. Niemniej nie wydaje się, aby mogła przemówić do każdego.

Astronarch, bo o tym tytule mowa, to strategiczny autobitewniak w lekkim sosie RPG kojarzącym się z roguelike’ami. Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to dobrze, bo gra może właśnie do Was trafić! Jeśli nie, to i tak warto ją odebrać, może ktoś się miło zaskoczy. Na Steam kosztuje 53,99 zł, więc to dość spora oszczędność.

Fuzja roguelike i auto-battlers, jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Rekrutuj drużynę tajemniczych bohaterów, przemierzaj śmiertelnie niebezpieczne krainy, zbieraj arsenał magicznych przedmiotów i pokonaj nowe zło zagrażające królestwu! – czytamy w opisie produkcji

Aby zgarnąć prezent, należy posiadać konto Fanatical i podłączyć je do swojego konta Steam. Trzeba też wyrazić zgodę na materiały marketingowe wysyłane przez serwis (spokojnie, można później ją cofnąć). Tylko tyle wystarczy, aby Astronarch pojawiło się na naszym koncie Steam. To w końcu gra za darmo, więc warto!

Źródło: Fanatical