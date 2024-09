Pobierz za darmo na Steam. Poszukiwanie ducha z ocenami 10/10

Opuszczona mroczna rezydencja i my jako “detektyw od duchów”. Bureau of Contacts: Mansion to gra za darmo na Steam, która wprowadza nas do pełnej wersji kooperacyjnego horroru dla 1-4 osób.

Kto nie znalazł niczego ciekawego wśród dzisiejszej porcji 25 bezpłatnych tytułów na Steam, niech zerknie na kolejną propozycję. Szykujcie się na gęsty klimat i samotną wędrówkę przez starą rezydencję pełną paranormalnych niebezpieczeństw. Pamiętajcie też, by przejrzeć wszystkie opisane przez nas w tym miesiącu gry za darmo.

Bureau of Contacts: Mansion do pobrania za darmo na Steam

Jak czytamy na karcie produktu, Bureau of Contacts: Mansion to limitowana darmowa wersja pełnej gry Bureau of Contacts. Można zatem powiedzieć, że to taki Prolog przed głównym daniem. Gramy tutaj samotnie, podczas gdy pełna wersja jest bardziej dynamiczna, ponieważ możemy ją przejść w cztery osoby.

W BoC: Mansion sprawdzimy jedną lokację – starą rezydencję nawiedzaną przez ducha. Zapuszczamy się więc w mroczne korytarze i pokoje, by odszukać wskazówki pozwalające nam zidentyfikować zjawę. Kiedy to zrobimy, będziemy mogli przystąpić do przeprowadzenia rytuału egzorcyzmów.

Gra bardzo spodobała się graczom i choć zebrała dopiero 27 ocen na Steam, są one w 100 procentach pozytywne. Pełna wersja Bureau of Contacts miała natomiast swoją premierę w czerwcu tego roku i posiada bardzo pozytywne opinie. Możemy ja kupić za niecałe 37 zł pod tym linkiem, a kto chciałby pograć za darmo w Rezydencję, adres do pobrania znajdzie poniżej:

Źródło: Steam / opracowanie własne