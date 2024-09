75 gier na Steam do 30 zł. Ustrzel hity taniej o nawet 250 zł

Zebraliśmy dla Was 75 kluczy Steam w promocji, za które zapłacicie od 4 zł do niecałych 30 zł. Zdecydowana większość to znane i duże tytuły AAA. Co ciekawe, aż 32 gry są tańsze o ponad 100 zł w porównaniu do aktualnych cen na platformie Valve. Największe obniżki sięgają grubo ponad 200 zł.

Przejrzeliście już wszystkie najnowsze gry za darmo na Steam? Jest ich zatrzęsienie, a my codziennie wyszukujemy dla Was najciekawsze tytuły. Lecz czasem zerkamy również na produkcje płatne, ale takie, które się opłacają.

Tym razem podrzucamy 75 kluczy w promocji i nie są to promocje udawane. Każdy z tytułów na naszej liście jest tańszy niż obecnie na Steam, a klucze kupimy z pewnego źródła, z którego korzystamy od lat. Mowa o Instant Gaming, jednym z największych i zaufanych sklepów z wirtualną rozrywką.

Zwróćcie uwagę na symbole ognia i dolara, które pojawiają się przy części przecenionych gier. Wyróżniliśmy nimi tytuły, na których oszczędzicie w porównaniu do Steam ponad 100 zł. Oczywiście pozostałe produkcje również są warte uwagi, tyle że rabat jest niższy, choć i tak zazwyczaj zyskujemy kilkadziesiąt złotówek.

Gry Steam w promocji. Oto pierwsze 25 kluczy w cenie do 30 zł

Jeśli mielibyśmy wybrać coś szczególnego z pierwszej części naszej listy, to na pewno na początek polecamy Wam sięgnąć po…

High On Life

Ten humorystyczny FPS pozwoli nam wcielić się w absolwenta liceum, który niespodziewanie zostaje galaktycznym łowcą nagród i musi powstrzymać obcych przez zniszczeniem ludzkiej rasy. Kosmici mają wredny plan – chcą zrobić z ludzi… narkotyki. Gra jest pełna absurdów, począwszy na zwariowanym klimacie, a skończywszy na giwerach, których używamy. One żyją! I ciągle gadają…

Disco Elysium – The Final Cut

Ponad 100 zł zaoszczędzimy również na Disco Elysium – The Final Cut. To doskonale oceniana izometryczna gra RPG, w której jesteśmy detektywem rozwiązującym sprawy morderstw. Całość obficie oblano klimatem policyjnego kryminału noir i gęstą fabułą, gdzie walka występuje sporadycznie. To jedna z najbardziej docenionych gier ostatnich lat, więc warto ją poznać.

The Callisto Protocol

Wiemy, że nie jest to gra oceniana najwyżej, ale było o niej swego czasu tak głośno, że warto ją sprawdzić i przekonać się osobiście, jak wygląda. Kluczyk możemy kupić o ponad 250 zł taniej w porównaniu do obecnej ceny na Steam, więc korzystajcie z okazji!

Kolejne tanie gry na Steam do 30 zł zobaczysz na drugiej podstronie.