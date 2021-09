Google Doodle świętuje urodziny polskiego biologa

Nowe Google Doodle powstało z okazji urodzin polskiego biologa. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Rudolfie Weiglu, warto je sprawdzić.

Wraz z Google mogliśmy uczcić olimpiadę w Tokio oraz rozpoczęcie nowego roku szkolnego, a teraz przyszła pora na kolejne, mniej oczywiste, ale również bardzo ważne święto. Szczególnie dla wszystkich biologów oraz Polaków.

Najnowsze Google Doodle skupia się na Rudolfie Weiglu. Polski biolog urodził się 2 września 1883 roku, więc świętujemy dziś 138. rocznicę jego urodzin. Doodle odeśle nas na strony poświęcone Weiglowi, na których znajdziemy informacje na jego temat.

To jeden z najważniejszych naukowców pochodzących z naszego kraju. Wynalazł on pierwszą działającą szczepionkę na okryty złą sławą tyfus plamisty. Dodatkowo był jednym z pionierów wykorzystania owadów (konkretnie wszy) do hodowli tyfusu. Jego odkrycia pomogły w zabezpieczeniu ludzi przez tą chorobą. Niestety, za swoje zasługi nigdy nie otrzymał Nagrody Nobla, choć był do niej zgłaszany.

Dodatkowo Weigl uratował, jak wspominają niektóre źródła, pięć tysięcy lwowskich naukowców w trakcie niemieckiej okupacji miasta. Pomógł im uniknąć wywozu na przymusowe prace do Niemiec.