Google Doodle a olimpiada w Tokio. Sprawdźcie darmową grę

W ramach najnowszego Google Doodle możemy ograć przyjemną produkcję zupełnie za darmo. Rzućcie okiem na Doodlowe Zawody na Wyspie Czempionów.

Google często udostępnia w ramach Doodle bardzo ciekawe projekty. Tym razem znalazło się miejsce na prostą, ale ciekawą grę wideo. Twór nazwany Doodlowe Zawody na Wyspie Czempionów pozwoli Wam wcielić się w słodkiego zwierzaka, który bierze udział w paru dyscyplinach.

Sterowanie jest dość proste. Poruszamy się strzałkami, a spacja służy jako przycisk akcji. Nawet jeśli nie gracie w gry, odnajdziecie się w tej produkcji bez większego problemu.

Tak prezentuje się gra w akcji

Grę uruchomicie klikając w jej logo na stronie głównej Google. Następnie powita Was prześliczna animacja i do Waszej dyspozycji zostanie oddana otwarta lokacja. W lewym górnym rogu znajdziecie ikonę mapy, która pozwoli Wam lepiej odnaleźć się na Wyspie Czempionów.

Może nie jest to najbardziej rozbudowana gra, ale za to jest bardzo przyjemna i oferuje atrakcyjną grafikę. Jeśli nie macie nic lepszego do roboty, być może wciągnie Was na dłuższą chwilę.