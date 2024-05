Ghost of Tsushima: Director’s Cut na PC to czysta poezja. Do tego grę kupicie znacznie taniej

Ghost of Tsushima na PC już cieszy graczy, ale tytuł da się kupić taniej. Nie ma sensu przepłacać na Steam, skoro jest prosty sposób na oszczędność.

PlayStation do tej pory nie miało aż tak wielkiego hitu na komputery osobiste. Najnowsza premiera konwersji dzieła Sucker Punch okazała się większym wydarzeniem nawet niż debiut God of War!

Ghost of Tsushima: Director’s Cut taniej na PC

Odkąd tylko pierwszy raz zagrałem w tego hiciora na PS5, byłem potężnie zaskoczony. Przyznam się bez bicia, że nigdy nie byłem w stanie przekonać się do serii Horizon, która wymęczyła mnie powtarzalnością otwartego świata. Widocznie to po prostu nie moje klimaty. GoT jest jedną z pierwszych od lat gier, w które naprawdę wsiąknąłem (niczym w Wiedźmina 3!), eksplorując całą mapę, wykonując wszystkie zadania poboczne i poznając zadziwiająco kompleksowo napisaną historię.

I być może dlatego później równie mocno wsiąknąłem w Rise of the Ronin, a teraz nie mogę doczekać się nowego Assassin’s Creed Shadows. Ghost of Tsushima otworzyło swoje podwoje dla nowej grupy graczy – PeCetowców. Ci mogą już cieszyć się niezwykle udaną konwersją na komputery. Optymalizację chwali mnóstwo graczy na Steam, więc coś w tym musi być.

Grę na PC zgarniemy w formie Director’s Cut, która oferuje dodatkową zawartość cyfrową, parę przedmiotów oraz – a może i przede wszystkim – tryb Legends, w którym do boju staniemy wraz z innymi graczami. Multiplayerowy komponent zdecydowanie przedłuża żywotność i tak długiej przygody. Sama fabuła powinna nam wystarczyć gdzieś na około 25 godzin, ale wypełnienie wszystkiego to już zadanie nawet na 60 godzin!

Obecnie, jak zresztą widzicie powyżej, nowy tytuł Sony na PC zgarniecie w niższej, niż docelowa, cenie. Na Steam produkcja kosztuje aż 259 złotych, czyli dość sporo. Na Instant Gaming możecie liczyć na sporą obniżkę, dzięki której GoT zgarniecie już poniżej 200 złotych!

Zdecydowanie warto się pochylić nad tą ofertą, bo tytuł pod wieloma względami nie ma sobie równych, spełniając młodzieńcze fantazje o zostaniu samurajem lub ninja, pokazując nam, co by było, gdyby Ubisoft lata temu wydał kompetentnego Assassin’s Creed w realiach feudalnej Japonii!