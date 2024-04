Wymagania sprzętowe Ghost of Tsushima. PeCetowcy zagrają z graczami na PS4 i PS5

Ghost of Tsushima na PC dostało oficjalne wymagania sprzętowe, które wcale nie są zbyt wysokie. Do tego poznaliśmy nowe szczegóły o rozgrywce!

Jeden z największych hitów PlayStation w końcu zmierza na komputery osobiste. Będzie to idealna okazja dla graczy PC, aby przekonali się, czy przygody Jina Sakaia są faktycznie tak udane, jak mówią fani w internecie.

PlayStation ujawniło szczegóły dotyczące wymagań sprzętowych gry na komputery osobiste. Wygląda na to, że na rozgrywkę mogą liczyć właściciele przeróżnych konfiguracji. Do odpowiedniego działania gry nie musimy nawet mieć komputera z najwyższej półki! To bardzo miłe, choć trzeba przyznać, że mówimy o tytule z PS4. Co prawda ulepszonym do PS5 i jeszcze bardziej poprawionym na PC, ale jednak gra liczy sobie kilka ładnych lat.

Wymagania sprzętowe Ghost of Tsushima – Director’s Cut na PC

Ustawienia Bardzo niskie Średnie Wysokie Bardzo wysokie Wydajność 720P @ 30 fps 1080P @ 60 fps 1440P @ 60 fps / 4K @ 30 fps 4K @ 60 fps CPU Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 GPU NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce GTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Dysk 75 GB HDD 75 GB SSD 75 GB SSD 75 GB SSD OS Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Informacje o rozgrywce

Nie jest więc źle, ale trzeba pamiętać, że twórcy rekomendują dysk SSD do każdych ustawień oraz gra może po prostu wyglądać zauważalnie gorzej, jeśli zdecydujemy się na jej uruchomienie w najniższych detalach.

Twórcy ponadto podzielili się szczegółami dotyczącymi rozgrywki międzyplatformowej. Ghost of Tsushima na PC faktycznie ma pozwolić graczom na wspólną zabawę z posiadaczami gry na PS4 i PS5. Jeśli więc nasi znajomi ogrywają tytuł na konsoli, a my czekamy na wersję komputerową, wspólna rozgrywka jest możliwa. GoT zaoferuje bowiem rozszerzenie Wyspa Iki oraz tryb Legend, pozwalający na wspólną zabawę paru graczom naraz.

Co więcej, będziemy mogli także się z nimi wspólnie komunikować. Ghost of Tsushima jest też pierwszą grą studiów PlayStation na komputery, która wspiera specjalną nakładką społecznościową PlayStation dostępną za pomocą połączenia klawiszy “SHIFT + F1”. Znajdziemy tam listę znajomych, graczy, ustawienia, nasz profil, a także zdobyte osiągnięcia. Te ostatnie pojawią się również w grze na PC.

Źródło: PlayStation