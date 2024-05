Ghost of Tsushima na PC to hit. Sony pobiło swój rekord!

Sony ma nosa do wydawania swoich gier na PC. Trend zapoczątkowany kilka lat temu nie słabnie, a za nami jeszcze świeża premiera Ghost of Tsushima na komputerach osobistych. Gra okazała się być takim hitem, że tytuł pobił rekord swojego wydawcy na Steam. Chodzi oczywiście o liczbę jednocześnie grających fanów, która w pewnym momencie była gigantyczna.

Ghost of Tsushima świętuje sukces na PC

Nie da się ukryć, że naprawdę sporo osób wyczekiwało premiery gry Ghost of Tsushima na PC. Świetna produkcja osadzona w czasach samurajów w odległej Japonii była wielkim hitem jeszcze na PlayStation 4. Gra świetnie odnalazła się na najnowszej generacji, a teraz nadszedł czas jej debiutu na pececie. Sony do tej pory odnotowywało sporo sukcesów, jeżeli chodzi o porty swoich gier i nie inaczej jest w tym przypadku. Chyba nikt nie jest zaskoczony, prawda?

Na kilka dni po premierze portu już wiemy, że to kolejne zwycięstwo Sony. Świetnym dowodem na poparcie tej tezy jest liczba jednocześnie grających graczy, którą odnotowano na serwisie SteamDB. W rekordowym “szczycie” liczba graczy wynosiła ponad 77 tysięcy. To ogromny wynik, który okazuje się być rekordem wszech czasów — jeżeli chodzi o porty gier Sony z PlayStation na PC. Do tej pory rekord należał do God of War.

Oczywiście jeszcze lepiej radziło sobie Helldivers 2 (kilkaset tysięcy), natomiast to zupełnie inny rodzaj produkcji. Mowa w końcu o tytule wybitnie sieciowym, podczas gdy GoT jest klasyczną grą dla jednego gracza z opcjami sieciowymi — te są jednak zupełnie fakultatywne i można się bez nich obejść.

A czy wy rozpoczęliście już rozgrywkę? Możecie podzielić się wrażeniami w komentarzach, choć nie ukrywam, że spodziewam się raczej pozytywnych opinii. To ta sama genialna gra rodem z PlayStation, tylko lepiej. Trzeba przyznać, że pecetowe porty z konsol Sony zyskują nowe, lepsze i ładniejsze oblicza. A to się akurat bardzo chwali!

Źródło: wccftech.com