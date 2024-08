Furiosa: Saga Mad Max już wkrótce w streamingu w Polsce. Premiera i platforma

Max zadebiutowało w naszym kraju w czerwcu, ale nieustannie jest rozwijane, choćby za sprawą kolejnych filmów dorzucanych do oferty. Nieczęsto jednak dostajemy największe kinowe przeboje. Wkrótce się to zmieni, bo do biblioteki serwisu wlecą aż dwie, popularne pozycje. Jedną z nich jest oczywiście spin-off Mad Maxa, który przez lata powstawał w bólach, a druga to horror wprost od córki autora wielu hollywoodzkich przebojów, M. Night Shyamalana.

Furiosa: Saga Mad Max – gdzie obejrzeć?

Warner Bros. przedstawiło nowy film ukazujący nowości, które już w sierpniu zasilą bibliotekę serwisu. Tym samym dostaliśmy potwierdzenie, że Furiosa: Saga Mad Max trafi na platformę Max. Kinowe arcydzieło w reżyserii George’a Millera z Anyą Taylor-Joy w roli głównej nie dostało jeszcze konkretnej daty premiery. Na razie wiemy tylko, że film ukaże się właśnie w sierpniu.

Także w tym samym miesiącu będziemy mogli oglądać horror The Watchers. Być może o nim nie słyszeliście, ale to dość głośny obraz dla fanów kameralnej i nastrojowej grozy. Za reżyserię odpowiada tu Ishana Shyamalan, czyli córka autora m.in. “Znaków”, “Szóstego Zmysłu” czy najnowszej “Pułapki”. “Młoda artystka zostaje uwięziona w rozległym, nieskazitelnym lesie w zachodniej Irlandii, gdzie po znalezieniu schronienia zostaje uwięziona wraz z trzema nieznajomymi, których każdej nocy prześladują tajemnicze stworzenia” – czytamy w opisie fabuły.

Źródło: YouTube