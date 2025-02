W końcu – znamy datę premiery 2. sezonu The Last of Us na Max

Serwis Max pochwalił się jedną z najbardziej oczekiwanych informacji serialowych od dawna. Wiemy, kiedy zadebiutuje 2. sezon serialu The Last of Us.

Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy od razu do rzeczy. Serwis Max pochwalił się w serwisie X oficjalną, ostateczną datą premiery pierwszego odcinka 2. sezonu serialu The Last of Us. Hitowa, mega popularna i uwielbiana przez widzów i graczy produkcja powraca na serwery już 13 kwietnia 2025 roku. Kolejne odcinki zapewne będą pojawiać się z tygodniowymi odstępami.

Każda ścieżka ma swoją cenę. The Last of Us powraca 13 kwietnia na Max. – czytamy we wpisie

Every path has a price.#TheLastOfUs returns April 13 on Max. pic.twitter.com/KRccalszIq — Max (@StreamOnMax) February 19, 2025

Na razie to tyle i oprócz oficjalnego potwierdzenia daty premiery i nowe plakatu, nie mamy nic. To jednak nie szkodzi, bo w ostatnim czasie ujawniono sporo ciekawych informacji o przyszłości serialu. Okazuje się, że twórcy planować mogą więcej sezonów, a nie tylko wspominane wcześniej trzy.

Jeśli natomiast jesteście fanami gier, być może ucieszy Was fakt dość kluczowej zmiany fabularnej, która najpewniej wydarzy się w 2. sezonie względem oryginału. Chodzi o postać niezwykle kontrowersyjnej Abby, która w aktorskiej wersji może zostać przyjęta… lepiej. Więcej informacji w tym miejscu.

Źródło: X