Jeszcze nie ma 2. sezonu The Last of Us, a już bije historyczne rekordy

Drugi sezon serialu The Last of Us zadebiutuje wkrótce, ale nawet przed premierą osiąga gigantyczne zainteresowanie. Wystarczył tylko zwiastun.

Oczekiwań nie ma końca, ale niebawem dostaniemy wielce upragniony pierwszy odcinek 2. sezonu serialu The Last of Us na platformie Max. Zgodnie z poprzednim zwiastunem, produkcja powróci już 13 kwietnia 2025 roku. Kolejne odcinki mają pojawiać się w odstępach tygodniowych. Fani gry zapewne wiedzą, czego się spodziewać. Z drugiej strony ich też czekają niespodzianki, bo serialowa ekranizacja może otrzymać jeszcze więcej sezonów.

O ile pierwszy sezon w chwilę okazał się hitem i jednym z najlepiej ocenianych seriali oryginalnych HBO w ogóle, o tyle drugi może go nawet przebić. Sugestie co do tego mamy już teraz, bo serial bije rekordy popularności, choć nawet nie wyszedł. Wystarczył tylko jeden zwiastun.

Jak informuje platforma (za Deadline) zwiastun obejrzano 158 milionów razy na różnych platformach w ciągu zaledwie trzech dni, co jest rekordem dla jakiejkolwiek oryginalnej produkcji HBO lub Max w takim samym czasie. Materiał pokonał również poprzednie zwiastuny serialu o co najmniej 160% pod względem liczby odsłon. Gigantyczne statystyki, a mówimy tylko o samym zwiastunie. Nawet trailer GTA VI może się wstydzić…

Jak już wspomniałem, pierwszy odcinek pojawi się 13 kwietnia, a ostatni trafi na platformę 25 maja. Oznacza to, że łącznie dostaniemy 7 odcinków. Niby niewiele, ale wszystko zależy od tego, na jakim etapie znajdują się prace związane z kolejnymi sezonami.

Źródło: Wccftech