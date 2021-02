Final Fantasy VII jako gra mobilna i… battle royale. Fani klasyka nie będą się nudzić

Square Enix przygotowało masę atrakcji dla największych fanów Final Fantasy VII. Na platformy mobilne zmierzają dwa interesujące produkcje.

Wczorajsze PlayStation State of Play przyniosło nam zapowiedź sporej aktualizacji do remake’u FFVII. Gra wygląda bosko na next-genie i wzbogaci się o sporo nowej zawartości. Square Enix doskonale wie, że ma pod swoimi skrzydłami kurę znoszącą diamentowe jaja.

Niestety, o kontynuacji świetnego odświeżenia póki co wiemy niewiele. Square co jakiś czas raczy nas skromnymi zapowiedziami, ale o konkretach możemy pomarzyć.

Square Enix nie pozwoli się nam jednak nudzić. Rozwój FFVII trwa w najlepsze i wkrótce fani marki otrzymają możliwość sprawdzenia nowych gier osadzonych w kultowym uniwersum.

Final Fantasy VII The First Soldier to battle royale na smartfony

Pierwszym ze świeżo zapowiedzianych tytułów jest battle royale. Tak, Square wierzy, że wstrzeli się w gasnący trend na masowe starcia graczy. Co ciekawe, to produkcja zmierzająca tylko i wyłącznie na urządzenia z Androidem i iOS.

Rozgrywka wygląda dokładnie tak, jak można by się spodziewać. To typowy battle royale ze zbieraniem broni, szybkimi starciami i całą masą biegania po mapie. Dodatkowo rozgrywkę urozmaicą liczne zaklęcia, którymi posłużą się bohaterowie gry.

Nie czuję się porwany zwiastunem, ale kto wie, może miło się zaskoczę. Gatunek battle-royale powoli odchodzi w zapomnienie i szczerze wątpię, że Square podbije rynek jedynie faktem, że osadziło swoja grę w lubianym przez graczy świecie.

FFVII: The First Soldier ukaże się na rynku w 2021 roku. Na konkrety musimy jeszcze poczekać i na ten moment nie wiadomo, czy gra trafi do Europy.

Mobilne Final Fantasy VII Ever Crisis wygląda intrygująco

Dużo ciekawiej zapowiada się Ever Crisis. To – ponownie – produkcja na platformy mobilne, ale jej zamysł jest bardzo intrygujący. Zawrze ona w sobie całą zawartość fabularną Final Fantasy VII i jest swoistą kompilacją historii znanych z gry. Znajdą się wśród nich:

FF VII

Advent Children

Before Crisis

Crisis Core

Dirge of Cerberus

Do produkcji trafi więc cała zawartość, która jest powiązana z FFVII. Square zadba również o trochę dodatkowych wątków, których szczegóły poznamy niebawem. Dodatkowo grafika została znacznie poprawiona względem oryginału. Oczywiście daleko jej do niedawnego remake’u, ale wygląda całkiem nieźle.

Na ten tytuł poczekamy jednak dużo dłużej względem The First Soldier. Ukaże się on w 2022 roku i będzie wydawany w formie comiesięcznych epizodów. Najpewniej jest to płatna produkcja.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.