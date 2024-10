Film Until Dawn coraz bliżej | Newsy - PlanetaGracza

Film Until Dawn to potencjalnie jeden z najbardziej oczekiwanych horrorów – w końcu oparto go na bestsellerowej grze wideo od Supermassive Games.

Film Until Dawn już po zdjęciach

Kinowa produkcja w reżyserii Davida F Sandberga najwyraźniej doczekała się zakończenia prac na planie. Twórca w poście na Instagramie potwierdza, że skończono już zdjęcia w Budapeszcie, dzięki czemu obraz wejdzie w kolejny etap produkcji. Teraz trzeba będzie przede wszystkim go zmontować oraz ukończyć całą postprodukcję.

Oczywiście nadal nie mamy żadnych konkretów, także fani mogą szykować się na niespodziankę. Ma to być swego rodzaju oda do dawnych lat kina grozy, połączenie slashera z filmem o potworach, zgodnie z duchem oryginalnej gry. Historia w dużej mierze pozostanie ta sama – dostaniemy paczkę znajomych w trakcie weekendowego wypadku do odludnego domku w lesie, którzy spotykają na swej drodze nadnaturalne zagrożenie. Warto wiedzieć, że w bohaterów wcielą się nowi aktorzy, a nie ci znani z gry. Z oryginalnej obsady powróci za to Peter Stormare w roli Dr. Hilla.

Niedawno na rynku ukazał się remake uwielbianego przez fanów horrorów Until Dawn. Gra jednak nie zdobyła aż takiej popularności, co oryginał. Wedle ostatnich plotek, twórcy remake’u mają równocześnie pracować nad pełnoprawną kontynuacją, jednocześnie czyniąc z gry całą serię. Czas pokaże, ile w tym prawdy.

