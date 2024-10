Until Dawn otrzyma kontynuację? Nieznane losy bohaterów

Wydanie remake’u Until Dawn to nie tylko okazja do ponownego sprzedania gry, która oryginalnie debiutowała na PS4 lata temu. To przy okazji świetna sposobność do wprowadzenia wielu zmian i… zasugerowania nam, że tytuł otrzyma sequel. Wiedzą o tym ci, którzy zdołali już ukończyć tytuł przed premierą i zobaczyć nowe treści po napisach końcowych.