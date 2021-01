Uncharted. Nowe zdjęcia z filmu rozbudzają wyobraźnię

Zdjęcia z filmu Uncharted dają przedsmak wielkiej przygody.

Sony Pictures udostępniło fotki z zapowiadanej produkcji, która przedstawiają kilka interesujących obiektów. Szczególną uwagę przykuwa pieczołowicie wykonana mapa, które zachęca do poszukiwań zaginionego skarbu. Ciekawie wygląda też zdobiony krzyż, okazujący się być kluczem do tajemniczych wrót. Jedno jest pewne, wraz ze zbliżającą się premierą trafi do nas coraz to więcej materiałów.

Warto zebrać fakty które dotychczas przekazano, w widowisku ujrzymy takich aktorów jak: Thomas Stanley Holland (wcieli się w Nathana Drake’a), Antonio Banderas, Tati Gabrielle oraz Sophia Ali. Mark Wahlberg został obsadzony w roli Victora Sullivana, słynącego z charakterystycznego wąsa. Premiera została zapowiedziana na dzień 16 lipca przyszłego roku.

Film Uncharted wpisuje się w strategię Sony, by zacząć tworzyć filmy na podstawie głośnych gier. Kto wie czy po premierze widowiska traktującego o niezłomnym podróżniku, nie doczekamy się ekranizacji takich hitów jak Days Gone czy Horizon: Zero Dawn.

