Film Uncharted. Nolan North będący „głosem” Nathana Drake’a opowiada o produkcji

Aktor dzieli się swoimi przemyśleniami po wizycie na planie. Film Uncharted w jego opinii zapowiada się świetnie.

Nolan North bardzo ciepło wypowiedział się o Marku Wahlbergu, jego zdaniem kreacja Victora Sully’ego Sullivana w jego wykonaniu jest rewelacyjna. Ciekawostkę stanowi fakt, że Richard McGonagle, który podkładał głos pod Sully’ego w wersji konsolowej, podobnie jak Wahlberg pochodzi z Bostonu. Obaj w mniemaniu Nolana doskonale wcielają się rolę najlepszego przyjaciela i mentora Drake’a.

Pojawiły się również doniesienia sugerujące, że Chloe zagra 26 letnia Sophia Ali. Chloe Frazer jest bardzo zdeterminowaną sojuszniczką protagonisty. Nie spocznie póki nie zrealizuje swojego celu. Co prawda rola Ali nie została oficjalnie potwierdzona, ale wiele na wskazuje na to w jaką postać się wcieli.

Nolan North wzywa do tego by nie skreślać Uncharted, to co zobaczył na własne oczy napawa go optymizmem. Duch przygody obecny w grach został zachowany w filmie i produkcja nie powinna nadszarpnąć reputacji uwielbianej serii.

