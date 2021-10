Film Uncharted na pierwszym zwiastunie. Nathan Drake i Sully powracają

W sieci wylądował pierwszy oficjalny zwiastun filmu Uncharted. Możemy w nim zapoznać się z aktorami, którzy wcielają się w postacie znane z serii gier. Niektóre elementy wydają się bardzo podobne.

Sony męczyło się nad filmem Uncharted tyle czasu, że pewnie wiele osób zapomniało, iż w ogóle on powstaje. Oczekiwanie chyba dobiega powoli końca.

Film Uncharted z Tomem Hollandem

Niedawno pisaliśmy o „wyciekłym” zwiastunie, a teraz dostaliśmy go oficjalnie. Pierwszy trailer filmu opartego na serii hitowych produkcji od Naughty Dog wydaje się dość mocno nawiązywać do gier. Mamy tutaj parę scen, które fanom skojarzą się od razu. No bo jeżeli graliście w „trójkę”, to z pewnością poznacie motyw z samolotem i chwytaniem się wyrzuconego ładunku. Do tego pirackie motywy (obecne w każdej części, w końcu praprzodkiem Nathana był słynny korsarz sir Francis Drake) rodem z „czwórki”.

Ciekawi mnie, czy twórcy tutaj też zdecydują się na wątki paranormalne, które w końcu obecne były w grach. Na ten moment zwiastun nic „nadzwyczajnego” nie pokazuje, pomijając może niektóre sceny kaskaderskie (chwytanie się lecącego samolotu skacząc do przodu, uh).

W najnowszym filmie główną rolę zagra Tom Holland, którego chyba każdy zna przede wszystkim z roli Spider-Mana w MCU. Na ekranie partneruje mu Mark Wahlberg jako Sully, a także parę „nowych” postaci, jak choćby ta, grana przez Antonio Banderasa.

Warto wspomnieć, że na przestrzeni ostatniej dekady scenarzyści i reżyserzy filmu zmieniali się tyle razy, że ciężko aż zliczyć. Ostatecznie za historię odpowiadają Rafe Judkins, Art Marcum i Matt Holloway, a film wyreżyserował Ruben Fleishcer (Venom z 2018 roku). Data premiery wyznaczona została na 18 lutego 2022 roku.