Wszystkie gry z serii FIFA usunięte ze sprzedaży. Pozostaje jedynie EA Sports FC 24

Electronic Arts nie może już zarabiać na sprzedaży gier z serii FIFA. Nie jest to nic zaskakującego, bo koncesja na tę markę już im się skończyła i postanowiono jej nie przedłużać. Dlatego też w tym roku po raz pierwszy od wielu lat nie dostaniemy nowej „fifki”, a EA Sports FC 24.

FIFA już ni ma

Niestety, fani klasycznej serii FIFA lub osoby chętne na powrót do przeszłości i ogranie kultowych gier raz jeszcze już tego nie zrobią. No, przynajmniej nie w łatwy sposób ani oficjalny. Wraz z końcem licencji EA musiało wycofać ze sprzedaży poprzednie gry z serii. Dotyczy go każdego sklepu cyfrowego, w tym PSN, Steam, Xbox Store, Nintendo eShop i tym podobnych.

Nadal będzie można kupić te gry w pudełku, lecz zgaduję, że z czasem będzie to coraz trudniejsze. Sytuacja dotyczy każdej gry z cyklu, od części z 2014 roku (jako najstarsza gra dostępna do tej pory w sprzedaży cyfrowej) do najnowszej FIFA 23. Tak – mnie też trochę to męczy, że ubiegłoroczna premiera, w którą wciąż gra mnóstwo osób, tak szybko została definitywnie ubita.

FIFA 22 i 23 dostępne są w wersjach pudełkowych w polskich sklepach, więc o ile sytuacja się nie zmieni, to ostatni moment za zakup którejś z tych gier. Obydwie produkcje da się również ograć w ramach abonamentów EA Play i Xbox Game Pass (w tym wersja PC). Nie wiemy, jak długo będą tam dostępne.

Wątpię, aby te gry miały kiedyś wrócić do sprzedaży. Organizacja zamierza tworzyć własne produkcje, nie posiłkując się EA. To z kolei postanowiło kontynuować serię EA Sports FC, której pierwsza część zadebiutuje już 29 września.