Aktualizacja 1.14 do FIFA 21. EA ulepsza grę i eliminuje znane błędy

Do FIFA 21 zawitała właśnie aktualizacja 1.14. Deweloperzy wyeliminowali kilka znaczących błędów i poprawili liczne niedoskonałości produkcji.

Premiera najnowszej FIFY nie była specjalnie udana pod względem jakości. Grę nawiedzała cała masa nieraz komicznych błędów, a i sama oprawa nie prezentowała się wybitnie dobrze.

Co więcej, wciąż trwają liczne spory na temat tego, czy paczki z Ultimate Team to hazard. Zdania są podzielone, ale za to FIFA stale się poprawia. Do gry zawitał świeżutki patch, który zmienia całkiem sporo.

FIFA 21 – zmiany w aktualizacji 1.14

Łatka zajęła się głównie obecnymi w grze błędami, które szczególnie mocno dały się graczom we znaki.

Poprawione błędy Ultimate Team:

Czasami podczas próby dobierania graczy w Division Rivals mógł zostać wyświetlony komunikat inicjujący i nie można było znaleźć dopasowania

W meczach sieciowych ekrany zakończenia meczu wyświetlały obu graczy jako Założycieli FUT, niezależnie od tego, kiedy założono ich kluby

Funkcja Porównaj Ceny nie pokazywała żadnych wyników w przypadku przedmiotów stadionowych

Dostosowano kolor licznika czasu na ekranie składu w wyzwaniach budowania składu na żywo, aby był bardziej czytelny

Po wejściu i wyjściu z zakładki Wiadomości niektóre części interfejsu użytkownika nie zawsze wyświetlały się poprawnie

Czasami wyświetlanie wiadomości w panelach wiadomości trwało dłużej, niż oczekiwano

Symbol „X” w interfejsie użytkownika mógł być wyświetlany na elementach graczy, które spełniały wymagania dotyczące składu w grze Three Nation Live FUT Friendly. To był tylko problem wizualny

Interfejs użytkownika mógł zostać wizualnie naruszony podczas wybierania i odznaczania ulubionych wyzwań budowania składu Od Podstaw lub Na Żywo.

Niektóre obrazki wyświetlały obraz zastępczy

Poprawki w trybie Kariery:

Zaktualizowano niektóre portrety graczy i modele piłek, reklam oraz stadionów

Dodano 8 wizerunków znanych piłkarzy (Starheads) i jeden klasyczny wizerunek

Zmiany rozgrywki na PS5:

Po zmianie trybu pracy Enhanced Vibration Feedback w ustawieniach kontrolera na Wyłączoną lub Classic, intensywność dynamicznego wyzwalania adaptacyjnego jest wyłączona.

Zmiany na PS5 i Xbox Series X oraz S:

Rozwiązano kolejne przypadki nieprawidłowego wyświetlania modelu zawodników młodzieżowych

Zmian jest jak widać całkiem sporo, choć w grze nadal łatwo natknąć się na niedoróbki. Niemniej i tak jest lepiej, niż w dniu premiery czy nawet miesiąc po niej. Aktualizacja powinna być już dostępna do pobrania na wszystkich platformach.

Jeśli czekaliście z kupnem, aż gra zostanie załatana i szukacie dobrej okazji, to wpadnijcie do naszego działu z promocjami. FIFA 21 nierzadko się tam pojawia.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.