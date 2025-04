Po latach wsparcia dla starszych generacji konsol EA Sports oficjalnie zamyka pewien rozdział w historii swojej flagowej serii sportowej. Madden NFL 26, najnowsza odsłona popularnego cyklu gier futbolowych, zadebiutuje wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Dla właścicieli PS4 i Xbox One oznacza to koniec dostępu do nowych wydań serii Madden.