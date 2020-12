FIFA 21 na next-genach wygląda gorzej od FIFA 17

Od lat obserwujemy umowny rozwój serii FIFA. Jednak chyba nikt się nie spodziewał, że wersja wydana 4 lata wcześniej prezentuje się lepiej od FIFA 21.

W odmętach internetu znajdziemy wiele porównań starszych wersji FIFA względem najnowszej odsłony. Zmiany wprowadzane do systemu rozgrywki są całkiem zauważalne na przestrzeni lat, oferując większy realizm gry. Aczkolwiek nie we wszystkich aspektach ewolucja przyniosła dobre skutki.

Youtuber MGH postanowił porównać ze sobą next-genową wersję FIFA 21 z FIFA 17 pod kątem grafiki. Finał poczynionej przez niego analizy jest dość zaskakujący, bowiem nowa część jest kolokwialnie mówiąc „brzydsza” w jednym elemencie oprawy graficznej.

Gołym okiem widać sporą przepaść w stosunku do FIFA 20, gdzie trawa jest płaska z mniejszą ilością detali. FIFA 17 ma cieplejsze kolory, szerszy gradient zieleni i niejednolitą teksturę trawy, dzięki czemu uzyskano większą głębię obrazu.

Dlaczego FIFA 17 wygląda lepiej niż FIFA 21 w wersji next-gen? – zapytał MGH. Chyba nie on jedyny zastanawia się nad odpowiedzią, która byłaby zadowalająca. Krytyka jest całkiem uzasadniona, ale nie należy aż tak generalizować problemu względem wszystkich aspektów wizualnych. Wystarczy spojrzeć na modele piłkarzy i trybuny. Problem w tym, że w przeciwieństwie do murawy, podczas meczu prawie nie zwracamy na to uwagi.

Grzegorz Rosa