Xbox Game Pass z nową grą. Wielki hit już dziś

Od dzisiaj w bibliotece abonamentu Xbox Game Pass możecie znaleźć nową grę. To prawdziwa gratka dla fanów produkcji sportowych i to na wysokim poziomie.

Nowa gra w Xbox Game Pass

EA Sports NHL 25 to najnowsza odsłona popularnej serii symulatorów hokeja na lodzie, stworzona przez EA Vancouver i wydana przez EA Sports. Gra zadebiutowała 4 października 2024 roku wyłącznie na konsolach nowej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeżeli chodzi o wersję na Xboksa, to już teraz możecie ją ograć w ramach znanego abonamentu.

Chodzi oczywiście o Xbox Game Pass, który od dzisiaj stał się bogatszy o właśnie tę produkcję. Tytuł jest już dostępny w abonamencie w ramach pakietu Ultimate, a ograć go możecie zarówno na konsolach, jak i w chmurze. Kto szykuje się do hokejowych zmagań? To najlepsza gra dla fanów tego sportu (choć konkurencji za bardzo nie ma).

Teraz gra jest dostępna w abonamencie i możecie spróbować swoich sił w tych szalenie popularnych rozgrywkach. Dajcie znać, czy gra jest lepsza od swojego piłkarskiego odpowiednika. Zdaniem niektórych, tak właśnie jest, a seria NHL od lat trzyma bardzo wysoki poziom.

Źródło: Portal X