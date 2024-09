EA Sports FC 25 najdroższa w Polsce

Polscy gracze nie mają łatwo. O ile wcale nie zarabiamy najwięcej spośród wszystkich nacji, to ceny na Steam niektórych produkcji są wręcz absurdalne. Te wynikają oczywiście z domyślnego przelicznika, który stawia złotówkę w niekorzystnej pozycji wobec dolara — choć w rzeczywistości nasza waluta się umocniła. Bez ręcznej zmiany ceny przez twórców i wydawców nie ma to jednak znaczenia. A my znowu płacimy sporo. W przypadku nowej odsłony piłkarskiej serii jest jeszcze gorzej.

Polska cena EA Sports FC 25 na Steam jest najwyższa na świecie. Gra została wyceniona na platformie Valve na aż 319,90 zł. To więcej od ceny w Szwajcarii, gdzie gra po przeliczeniu na PLN kosztuje 315,73 zł. Nie wspominając o tamtejszych zarobkach i sile nabywczej pieniądza. Kwota którą trzeba zapłacić za nową grę jest zatem absurdalnie wysoka.

Nie wiadomo, czy cena w Polsce zostanie bez zmian, czy wydawca zdecyduje się na korektę.

Przypominamy, że premiera nowej edycji gry piłkarskiej już 27 września 2024 roku.

