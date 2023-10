Tego się nie spodziewaliście. EA Sports FC Tactical to nowa piłkarska gra za darmo

EA zapowiedziało właśnie EA Sports FC Tactical, czyli nową grę w rodzinie Sports FC. Będzie to mobilna taktyczna strategia dostępna całkowicie za darmo.

Po umiarkowanym sukcesie EA Sports FC 24, firma nadal zamierza rozszerzać „rodzinę” Sports FC. Na razie składają się na nią zaledwie dwie pozycje. Tyczy się to wymienionej właśnie gry piłkarskiej „w pełnym wymiarze” oraz mobilnej odsłony EA Sports FC Mobile. Tactical to kolejny tytuł powstały z myślą o smartfonach, ale mający oferować zupełnie inne podejście do rozgrywki.

EA Sports FC Tactical jest najbliższe turowym RPG-om, choć niekoniecznie znajdziemy tu elementy gier role-playing. Zdaniem firmy, to po prostu taktyczna strategia, w której będziemy musieli tak pokierować zawodnikami, aby wygrywać. Kojarzy się to trochę z polskim Soccer Kids, ale w znacznie większej skali, a nie podwórkowej rozgrywce.

EA Sports FC Tactical oficjalnie

Gra będzie dostępna całkowicie za darmo w formie tytuły free-to-play, ale spodziewam się, że mikropłatności skutecznie zniechęcą wielu graczy. Znajdziemy tu bowiem nawet 5 000 zawodników z ponad 10 najlepszych lig, w tym Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, oraz Serie A. Najpewniej składy będziemy rozszerzać za pomocą kupowania mikropłatności, a całość może w tym przypominać modną monetyzację w stylu gacha.

Czy jednak rozgrywka będzie tego warta? Tego jeszcze nie wiemy, bo nie dowiedzieliśmy się, jak dokładnie wyglądać ma rozgrywka. „Zbuduj swoją wymarzoną drużynę, korzystając z ogromnej selekcji graczy z najpopularniejszych lig i klubów na całym świecie, zanurzając się w interaktywnej symulacji ze strategiczną rozgrywką turową, która oferuje możliwości ataku, obrony lub strzelania pomiędzy grupą graczy na boisku poziom” – zachęcają twórcy. Czyli trzeba zaczekać.

A nie będzie trzeba czekać długo, bo już możemy wstępnie rejestrować się do gry w App Store i Play Store.