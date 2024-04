Manor Lords – sposób na crashe

Manor Lords przypadło do gustu niemal wszystkim. Gra nadal jest we fazie wczesnego dostępu, co oznacza, że okazjonalne błędy są normą. Okazuje się jednak, że niektórzy z nas mają zdecydowanie większe problemy z grą. Chodzi o dość częste crashe, które skutecznie niszczą przyjemność z rozgrywki. Czy problem wynika z ich strony, a może jego źródło leży w słabej optymalizacji?

Jak podaje sam twórca gry, wina leży po stronie graczy — a przynajmniej jest tak w 99%. Chodzi konkretnie o brak najnowszej aktualizacji sterowników karty graficznej. Przed rozpoczęciem rozgrywki warto zatem zainstalować najnowsze patche naszego producenta. Wówczas wszystko powinno śmigać.

W razie czego rzućcie okiem na szybki tutorial dotyczący tego, jak zaktualizować sterowniki karty graficznej (NVIDIA):

Przyznam, że jestem zaskoczony stanem gry w jej fazie wczesnego dostępu i to bardzo pozytywnie. Do tej pory uruchamiałem tytuł na trzy sposoby. Laptop z mobilnym układem RTX 2060 (leciwy), laptop z RTX 4060 i w chmurze GeForce NOW, w której gra jest dostępna od początku. Za każdym razem na wysokich ustawieniach miałem przynajmniej 60 klatek i absolutnie płynną rozgrywkę. Oczywiście przed instalacją pobrałem najnowsze sterowniki.

Okazuje się, że tytuł już w tej fazie produkcji może pochwalić się naprawdę niezłą optymalizacją. Skoro daje sobie z nim radę nawet 5-letni laptop, to większość graczy nie powinna mieć problemów. Pamiętajcie jednak o sterownikach — te naprawdę robią robotę. A rozpoczęcie rozgrywki w budowanie średniowiecznej wioski warte jest każdych aktualizacji. Gra jest niesamowicie wręcz miodna, satysfakcjonująca i wciągająca.

