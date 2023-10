EA Sports FC 24 lepsze niż FIFA 23? Liczba graczy mówi sama za siebie

W tym roku po raz pierwszy od wielu lat swojej premiery nie miała gra z serii FIFA. W zamian za to twórcy znanego piłkarskiego cyklu stworzyli EA Sports FC 24. To w gruncie rzeczy kontynuacja, choć pod inną nazwą. Okazuje się, że choć zmiana nazwy jest dużą sprawą, to gra zdobyła sporą popularność. Większą, niż jej poprzedniczka.

FC 24 od EA Sports to sukces, czy kit?

Jak poinformowało nas wszystkich Eletronic Arts, w pierwszym tygodniu od premiery w EA Sports FC 24 zagrało 11,3 miliona graczy na całym świecie. To genialny wynik, który dodatkowo przebija rezultat osiągnięty przez grę FIFA 23 w ubiegłym roku. Wówczas w pierwszym tygodniu zanotowano 10,3 miliona, a więc o okrągły milion mniej. Można uznać, że zmiana nazwy wyszła serii na dobrze. Ciekawe, czy gracze myśleli, że to zupełnie nowa seria gier piłkarskich? A może liczyli na (wreszcie) duże zmiany w rozgrywce?

Niedawno pisaliśmy o słabych wynikach sprzedażowych gry w Wielkiej Brytanii, chociaż dotyczyło to wyłącznie wydań pudełkowych. W kontekście tak dobrych wiadomości ze strony EA można uznać, że nie ma problemu ze sprzedażą. Niski popyt na wydania fizyczne wynika prędzej z częstszego dokonywania zakupów w sklepach cyfrowych. Widocznie więcej osób wybiera promocje w PS Store czy sklepie Xbox, do tego korzysta z usług dystrybutorów kluczy i tak dalej. Twarde dane są konkretne — nowa gra piłkarska trafiła do wielu milionów fanów.