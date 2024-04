Fallout z genialnym wynikiem. Serial obejrzało więcej osób, niż mieszka w Polsce

Świetna oglądalność serialu Fallout od Amazona

Nie wiem, jak wy, ale ja już dwa razy zdołałem obejrzeć serialowego Fallouta od momentu jego premiery. Wiem, to dość szalone, ale bawiłem się znakomicie i druga sesja posłużyła mi za “wprowadzenie” do uniwersum znajomej osoby. Uwielbiam to, co Amazon zrobił z naszym kultowym uniwersum, dlatego też czekam na więcej. Wiemy już, że serial otrzyma 2. sezon, czego doczekać się wprost nie mogę.

Okazuje się, że nie tylko ja postanowiłem spędzić z serialem Fallout tyle czasu. Do sieci trafiła informacja, że produkcja została obejrzana przez 65 milionów widzów w ciągu 16 dni od premiery — to genialny wynik. Dość powiedzieć, że serial o post-nuklearnych pustkowiach i intrydze Vault-Tec stał się drugim najchętniej oglądanym serialem w ciągu takiego czasu od premiery. Ustępuje jedynie pierwszemu sezonowi Pierścieni Władzy.

Produkcja cieszy się szczególną popularnością u dość młodych osób (grupa wiekowa 18-30 lat to pierwsze miejsce), a aż 60% widzów to osoby spoza Stanów Zjednoczonych.

Oby drugi sezon utrzymał wysoki poziom i będziemy zadowoleni!

Źródło: gamingbolt.com