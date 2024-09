Dragon Age: The Veilguard i nowy gameplay. BioWare tłumaczy, jak wygląda rozgrywka

Nowy gameplay z Dragon Age: The Veilguard

BioWare nie zwalnia tempa i próbuje ponownie podkręcić emocje przed premierą gry Dragon Age: The Veilguard. Tym razem w sieci pojawił się 22-minutowy gameplay prezentujący kilka lokacji w grze. Wideo zostało opatrzone komentarzem twórców, którzy tłumaczą, czego konkretnie będziemy mogli doświadczyć. Pierwszą lokacją w materiale jest Lighthouse, czyli Latarnia Morska:

Latarnia Morska to twoja baza operacyjna, którą odziedziczyłeś dobrowolnie lub niechętnie po Solasie. Znajduje się w Pustce. To tam Solas mógł rozpocząć planowanie rebelii przeciwko bogom elfów tysiące lat temu. Teraz ty i twój zespół zajęliście ją i zaczęliście ją budować, zaczynając kształtować się wokół twojej osobowości. Każda z tych przestrzeni kształtuje się wokół twoich towarzyszy, którzy tam mieszkają. Jedną z interesujących i zabawnych rzeczy, które zrobiliśmy w Dragon Age: The Veilguard, jest to, że jeśli widzisz włączone światła w pokoju, ten towarzysz ma coś do powiedzenia. Możesz zobaczyć Hardinga w tej przestrzeni, Neve za tobą, a także Belarę John Epler

Kolejnym obszarem jest Crossroads:

Crossroads to obszar, przez który spędzasz dużo czasu, podróżując z obszaru do obszaru. Jest to również przestrzeń, która w pewnym momencie służyła jako główna baza operacyjna Solasa i poligon do jego rebelii przeciwko bogom elfów, więc gdy będziesz przez nią przechodzić, znajdziesz fragmenty przeszłości, rzeczy, które Solas zrobił wcześniej, które dadzą ci trochę wglądu w Solasa jako postać, ale także w bogów elfów i ich motywacje

John Epler

