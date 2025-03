Dragon Age: The Veilguard nie jest hitem nawet w PS Plus. Gracze mówią „meh”

Dragon Age: The Veilguard to czołowy hit w marcowym PS Plus Essential, ale… no nie, znów coś nie wyszło. Gra nie okazała się (jeszcze?) aż tak popularna.

Znane, niegdyś uwielbiane studio złożone z weteranów gier RPG? Jest. Kultowa marka posiadająca wielką liczbę fanów? Też. Gra AAA w kilka miesięcy po premierze dostępna w usłudze PS Plus Essential? Także. A jednak… idzie średniawo.

Dragon Age: The Veilguard bez zaufania graczy PS Plus?

Gdy spędziłem przy Dragon Age: The Veilguard dziesiątki godzin, nie bawiłem się wcale źle. Jasne, nie była to też przednia zabawa, szczególnie jeśli mówić o ambitnym projekcie uwielbianego niegdyś studia. Ciężko mi jednak stwierdzić, że to zła gra. A jednak gracze i tak nie ufają, niechętnie włączając ją w ramach abonamentu PS Plus Essential.

Tak przynajmniej wynika ze statystyk strony PSNProfiles. Muszę przyznać, że nie ma tam wszystkich informacji z PlayStation Network, ale jest to nadal swego rodzaju wyznacznik tego, co aktualnie trenduje. Zazwyczaj, jeśli jakaś większa gra pojawia się w usłudze PlayStaiton Plus, szybko wskakuje na szczyt listy popularności, zdobywając co najmniej któreś z pięciu pierwszych miejsc. Z Dragon Age: The Veilguard niestety tak nie jest. Gra bardzo wolno zyskuje nowych graczy. W momencie pisania tego artykułu jest na 6. miejscu.

Problem w tym, że wyprzedzają ją w pełni płatne gry, a także tytuły, które zadebiutowały znacznie wcześniej, jak choćby Astro Bot. Jest też High on Life, jedna z nowości w PS Plus sprzed miesiąca. A przecież mówimy o grze RPG od BioWare! I to wydanej mniej niż pół roku temu. Tytuł ten powoli wspina się jednak w górę, bo jeszcze niedawno był nawet poniżej God of War Ragnarok czy Star Wars Jedi: Survivor. Być może zbliżający się weekend zmieni sytuację.

Na forach gracze mimo wszystko nie są szczególnie chętni na rozpoczęcie przygody. Część z nich przyznaje, że tylko odebrała grę albo ją zainstalowała, ale nie ma obecnie planów w nią zagrać.

