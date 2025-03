Lubisz Dragon Age? Bierz za darmo prezent na Steam i Epic Games Store

Choć Dragon Age Veilguard nie jest najbardziej udaną odsłoną słynnej serii, to i tak gra posiada na Steam średnią ocen na poziomie 69/100. Widać więc, że zwolennicy marki w pewnym stopniu docenili najnowszą część i potrafią się przy niej dobrze bawić. Jeśli jesteś jedną z takich osób, możesz dostać za darmo dodatek, który dopiero co miał swoją premierę na Steam oraz Epic Games Store.

To już kolejne rozdawane DLC do „dużej gry”, o którym wspominamy w ostatnich dniach. Pamiętajcie, że możecie zgarnąć za 0 zł również świetny dodatek do Sniper Elite: Resistance. A skoro już poruszyliśmy temat bezpłatnej zabawy, to zerknijcie na nasze gigantyczne zestawienie „50 gier za darmo. Najlepsze bezpłatne premiery z marca 2025„.

Dragon Age Veilguard – dodatek za darmo i gra w promocji

Zacznijmy od tego, że do 27 marca możecie kupić nowe Dragon Age na Steam o 50% taniej, czyli za 134,95 zł. Jeśli chodzi natomiast o darmowy dodatek, to jest nim „Zestaw Wyglądu Broni (Rook)” dla wszystkich posiadaczy gry na PC. Dostaną go również osoby, które dopiero zamierzają zaopatrzyć się w Veilguard. Muszą to jednak zrobić do 9 kwietnia 2025 roku, później oferta przepadnie.

Zawartość z dodatku zobaczymy po zalogowaniu się do gry. Przedmioty pojawią się w pomieszczeniu, które zajmuje Rook.

Źródło: Steam