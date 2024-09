Disney+ blokuje dzielenie kont w Polsce. Opłata jest sroga

Netflix nadal jest droższy, ale tam chociaż dodatkowy użytkownik konta kosztuje 13 złotych i można dodać ich kilku. W przypadku Disney+ mówimy o maksymalnie jednej osobie i to drożej.

Disney+ blokuje współdzielenie kont w Polsce

Firma najpierw wystartowała z wielką promocją, w ramach której można przez cały kupić dostęp za 9,99 złotych na 3 miesiące, a teraz… blokuje współdzielenie kont. Taki krok platforma zapowiedziała już jakiś czas temu, ale ostatnio sprawa nieco ucichła. Było jednak wiadomo, że powróci, skoro takiemu Netfliksowi wyszło to na dobre. Wszak “wielkie N” nadal cieszy się gigantyczną popularnością w naszym kraju, nawet po podwyżkach cen.

Disney+ w przypadku dodatkowego użytkownika wymaga opłaty 17,99 złotych. Jest to koszt rozliczany miesięcznie, niezależnie od naszej własnej subskrypcji. Oznacza to, że wykupując pakiet roczny, a następnie dokupując do niego jeszcze jeden profil spoza gospodarstwa domowego, i tak opłata ta będzie nam zabierana co miesiąc. Mało to wygodne, ale w obliczu blokowania współdzielenia kont to chyba jedyna taka opcja.

W kwalifikujących się subskrypcjach Disney+ rozszerzenie Dodatkowy użytkownik pozwala na dodanie do subskrypcji członka rodziny lub znajomego, nawet jeśli nie są oni częścią Twojego gospodarstwa domowego. Subskrypcja Disney+ może mieć tylko jedno rozszerzenie Dodatkowy użytkownik z dostępem dla tylko jednej osoby spoza gospodarstwa domowego. Dodatkowy użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat, mieszkać w tym samym kraju, w którym utworzono subskrypcję Disney+, i nie może mieć aktywnej ani anulowanej subskrypcji Disney+. – czytamy na stronie Disneya

Nadal będzie możliwe oglądanie treści w podróży czy w innych miejscach. Wtedy jednak będzie trzeba zaktualizować gospodarstwo domowe za pomocą e-maila. Rozwiązanie jest bliźniaczo podobne do tego z Netfliksa.

Źródło: Disney+