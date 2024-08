Netflix niezaprzeczalnym królem w Polsce. Konkurencja nie dorasta do pięt

O czołowej globalnej platformie streamingowej można powiedzieć wiele, ale to przecież również absurdalnie gigantyczny katalog wielkich kinowych hitów, niezależnego kina, którego nie da się obejrzeć nigdzie indziej, a także tony udanych i uznanych seriali lub innych produkcji oryginalnych. Nawet brak możliwości współdzielenia konta nie powstrzymał giganta od zdobycia podium w naszym kraju.

Netflix numerem jeden, a reszta? Reszta z tyłu

Wedle statystyk JustWatch, to właśnie Netflix króluje w Polsce jeżeli chodzi o serwisy SVOD. Dane te pochodzą od 550 tysięcy miesięcznych użytkowników portalu. Sami wybierają konkretne filmy i oznaczają je jako obejrzane, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że najczęściej wybierają oni właśnie Netfliksa. W sumie zaskoczenia nie ma, bo o dominacji giganta wiadomo od dawna.

Mimo wszystko nowe statystyki są dość ciekawe. Na drugi kwartał 2024 roku to właśnie Netflix ma ponad dwa raz więcej udziałów (34%) od konkurenta znajdującego się na drugim miejscu, czyli Max (15%). Podium zamyka Prime Video z 12%, a zaraz dalej jest Disney+ (10%), Apple TV+ (10% – to akurat zaskoczenie), Player (9%), Viaplay (6%) i reszta (4%). Dominacja jest więc gigantyczna, skoro dalsze pozycje na liście nie różnią się jakoś bardzo.

Do końca czerwca 2024 roku Netflix zaliczył wzrost liczby użytkowników o 1%, ale dotyczy to również rodzimego Playera. Platforma od TVN dość mocno zmienia się po debiucie Max. To właśnie na Max będzie można obejrzeć najnowsze telewizyjne produkcje, w tym programy i seriale. Player stawia na działanie na zasadzie niefunkcjonującego już VOD. Dostępne są tam nowe treści z telewizji, za darmo, przez określony czas.

Ciekawe, jak na te statystyki wpłyną nadchodzące zmiany. Netflix ma doczekać się prawdziwej rewolucji, która jak na razie oceniana jest bardzo negatywnie. Przyszłość streamingu również nie zapowiada się na “przyjazną” dla klientów.

Źródło: JustWatch – informacja prasowa