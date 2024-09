Disney+ w wielkiej promocji. Zgarnijcie trzy miesiące znacznie taniej

Obecnie platform streamingowych jest tyle, że głowa mała. Max, SkyShowtime, Amazon Prime Video, klasyczny Netflix czy właśnie Disney+. Ten ostatni może mieć szczególnie ciężko, bo już kilkukrotnie podnosił w naszym kraju ceny. Jak przekonać widzów, że jednak warto nadal subskrybować?

Disney+ z mega promocją

Najlepiej zrobić to klasycznym i niezwykle łatwym sposobem – wykorzystując promocje! Tym razem mówimy jednak o naprawdę sporej przecenie. Nowi i powracający subskrybenci spełniający warunki dostępne w regulaminie mogą skusić się na wykupienie dostępu do platformy SVOD sporo taniej. Teraz zapłacicie jedynie 9,99 zł za miesiąc na trzy miesiące, a nie 49,99 zł.

Jeśli jednak nie będziecie chcieli później płacić pełnej kwoty, należy zrezygnować z subskrypcji przed upływem terminu promocji w ciągu trzech miesięcy. Inaczej zostaniecie automatycznie przeniesieni do planu Premium, za co zapłacić trzeba już niecałe 50 złotych. Opisywana tu oferta obowiązuje do 27 września 2024 roku. Do tej pory macie więc czas, aby się zastanowić, ale jeśli mogę tylko coś doradzić – warto. Wszak jest tu mnóstwo filmów i seriali nie tylko od Disneya, a także wielkie kinowe hity i popularne produkcje w odcinkach, nie licząc programów dokumentalnych czy reality show.

“Promocja jest ważna do 27.09.2024 r. Tylko nowi i spełniający warunki powracający subskrybenci. Wymagane ukończone 18 lat. Najniższa miesięczna cena z 30 dni przed promocją: 37,99 zł. Po 3 miesiącach następuje automatyczne odnowienie w obowiązującej wówczas miesięcznej cenie planu Premium wynoszącej 49,99 zł/miesiąc, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana wcześniej” – podkreśla platforma.