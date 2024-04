Disney+ nie ma litości. Wiemy, kiedy zaczną blokować dzielenie się kontem

Do tej pory abonament ten regularnie oferuje widzom dostęp do nowych treści i to w bardzo krótkim czasie do ich kinowej premierze. Dość powiedzieć, że niedawno wleciał nowy film animowany Disneya, a przed chwilą zadebiutowały oscarowe “Biedne Istoty”.

Disney+ mówi, kiedy zacznie się blokowanie współdzielenia kont

Netflix bardzo dobrze wyszedł na blokadzie współdzielenia kont. Zablokowane w ten sposób dzielenie się hasłem przyniosło firmie krytykę w internecie, ale i sporo nowych użytkowników. Widzowie nie są skłonni odchodzić od platformy, a zamiast tego wolą płacić więcej. Nawet w Polsce abonenci nie mogą doczekać się nowego programu z reklamami.

Teraz kolejna platforma wprowadza blokady, o czym wiemy już od jakiegoś czasu. W końcu dyrektor generalny Disneya, Bob Iger przyznał, kiedy zacznie się “pogrom”. To znaczy blokowanie dostępu do kont użytkownikom spoza jednego gospodarstwa domowego. Datę podał w rozmowie z CNBC.

W czerwcu rozpoczniemy naszą pierwszą prawdziwą wyprawę w kierunku blokowania udostępniania haseł. Tylko w kilku krajach na kilku rynkach, ale potem znacznie się rozwinie, a pełne wdrożenie nastąpi we wrześniu, – wyjawił Iger

Także macie – mniej więcej do września możecie dzielić się jednym kontem ze znajomymi czy rodziną i w ten sposób oszczędzać. Zgaduję, że te “kilka rynków” omija Polskę, a chodzi raczej o strategicznie istotne kraje, jak choćby Kanada czy Stany Zjednoczone.

Źródło: 9to5mac

Zdjęcie główne: Vijay Verma, CC0, Wikimedia Commons + Disney+