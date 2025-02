Kathleen Kennedy chce odejść z Lucasfilm. Nadejdzie nowa era dla Gwiezdnych Wojen?

Kathleen Kennedy podobno przekazała swoim znajomym plany o przejściu na emeryturę z końcem tego roku. Oznacza to zmiany dla przyszłości marki Star Wars.

Uniwersum Star Wars w ostatnich latach radzi sobie… w sumie średnio. Wytwórnia Lucasfilm może pochwalić się kilkoma wielkimi sukcesami jak choćby serial Mandalorian czy Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy (w końcu film przyniósł 2 mld dolarów dla studia), ale także i wielkimi wtopami. Reszta nowej trylogii nie spodobała się fanom, a kilka seriali (jak choćby Akolitę) skasowano po zaledwie jednym sezonie. Poza tym trzeba doliczyć bardzo kontrowersyjne wypowiedzi choćby Kathleen Kennedy, obecnej szefowej Lucasfilm, która oskarżała m.in. „toksycznych mężczyzn” za porażki Star Wars.

Jak jednak informują źródła serwisu Puck, Kennedy miała poinformować swoich znajomych, że planuje odejść na emeryturę pod koniec 2025 roku, tym samym kończąc swoją wieloletnią karierę w wytwórni, którą zarządzała od ponad 10 lat. Nie są to oczywiście potwierdzone informacje, więc należy traktować je z dystansem. Dla wielu fanów, zgodnie z tym, co piszą w sieci, oznacza to nową nadzieję dla marki.

Warto dodać, że Star Wars ma doczekać się zupełnie nowej trylogii, tym razem od Simona Kinberga. Reżyser miałby opowiedzieć albo zupełnie nową historię, bez dalszej numeracji w ramach cyklu, lub też dalej pokazywać losy rodu Skywalkerów. Finalnie nie wiemy, co z tego wyniknie i jak potencjalne zmiany w szefostwie przełożą się na dalsze projekty.

Trzeba jednak przyznać jedno – za rządów Kennedy uniwersum Star Wars doczekało się prężnego rozwoju na platformie Disney+ w postaci wielu nowych seriali. Oczywiście nie wszystkie są równie udane, ale to zawsze atrakcja dla fanów uniwersum.

