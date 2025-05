Days of Play 2025 wystartowało. Wielkie święto graczy PlayStation

Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, tegoroczna edycja wydarzenia Days of Play oficjalnie wystartowała. Potrwa ona od dzisiaj, czyli 28 maja, aż do 11 czerwca bieżącego roku. PlayStation przygotowało szereg atrakcji: nowe gry w katalogu PlayStation Plus, ekskluzywne wersje próbne, wydarzenia społecznościowe, a także promocje na konsole, gry i akcesoria. Poniżej znajdziecie więcej szczegółów!

Oficjalny start Days of Play 2025

W ramach czerwcowej aktualizacji PlayStation Plus, wszyscy subskrybenci otrzymają dostęp do nowych gier miesięcznych: NBA 2K25, Alone in the Dark (2024) oraz Bomb Rush Cyberfunk. Wcześniej, bo już 28 maja, czyli dzisiaj, udostępnione zostanie również Destiny 2: The Final Shape. Lub już zostało, w zależności od tego, kiedy to czytacie. To jednak nie koniec. W katalogu gier dla użytkowników planów Extra i Premium pojawią się z kolei takie tytuły jak Another Crab’s Treasure (29 maja), Skull and Bones (2 czerwca), Destiny 2: Legacy Collection (4 czerwca) oraz Grand Theft Auto III (10 czerwca). Fani nieco starszych tytułów również mogą liczyć na dwie nowości w katalogu Classics. Myst i Riven trafią do biblioteki 5 czerwca!

Dostępne są także wersje próbne gier, które jeszcze nie miały premiery. Tym samym subskrybenci PlayStation Plus Premium mogą sprawdzić Kingdom Come: Deliverance II oraz Sid Meier’s Civilization VII, oczywiście bez żadnych dodatkowych opłat. W ramach promocji sprzętowej zorganizowano zniżki na konsole PlayStation 5, kontrolery DualSense, PlayStation VR2 oraz inne akcesoria. Dostępne są również rabaty na wybrane gry oraz obniżki na nowe i przedłużane subskrypcje PlayStation Plus – zgodnie ze spekulacjami, nawet do 33%. Szczegóły promocji i pełna oferta dostępne są na oficjalnej stronie Days of Play 2025.

📣 Days of Play is coming to PlayStation Store



Find your next adventure with discounts on Astro Bot, COD: Black Ops 6, WWE 2K25, and much more: https://t.co/ziRwsxEjek pic.twitter.com/vOVI6vjmoE — PlayStation (@PlayStation) May 27, 2025

Źródło: PlayStation