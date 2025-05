PS Plus w mega promocji. Tańszy abonament z okazji Days of Play 2025

Taniej, ale nie wszystko. Sony przecenia abonament PS Plus w ramach Days of Play. Rabaty sięgają aż 33%. Najlepsza okazja, aby wykupić dostęp?

Wystartowała nowa promocja na abonament PlayStation Plus. To część corocznego wydarzenia Days of Play, podczas którego japoński gigant serwuje graczom zniżki na sprzęt, gry i subskrypcje. I choć ceny PS Plus wzrosły ostatnio w wielu regionach świata, w Polsce możemy jeszcze chwilowo odetchnąć z ulgą – zniżki obowiązują także u nas. Da się nawet zaoszczędzić podwójnie! Wystarczy skusić się na tanie doładowania do PS Store z Instant-Gaming.

Promocja na wszystkie poziomy PS Plus

W aktualnej ofercie przeceniono wszystkie trzy warianty PS Plus – Essential, Extra i Premium. Rabaty wynoszą od 20 do 33% i dotyczą rocznych subskrypcji. Nowi klienci mogą skorzystać ze zniżki na cały rok, a dotychczasowi subskrybenci mają okazję taniej wskoczyć na wyższy poziom:

To dobra okazja, by przedłużyć usługę lub wypróbować wyższy wariant – zwłaszcza że Premium daje dostęp do katalogu klasyków oraz streamingu gier. Warto zaznaczyć, że abonamentu na krótszy czas nie kupicie w promocji. Rabat dotyczy jedynie wariantów na 12 miesięcy. Przy okazji warto zapoznać się z nowościami w PlayStation Plus na czerwiec 2025.

Oferta dostępna jest zarówno w cyfrowym PlayStation Store, jak i u autoryzowanych sprzedawców w sklepach stacjonarnych. Warto jednak się pospieszyć – promocja potrwa tylko przez ograniczony czas. Zresztą, to najlepsza okazja na tańszy zakup abonamentu, który wkrótce może definitywnie podrożeć. Podwyżki obowiązują już w wielu krajach, choć nadal nie w Polsce.

Na koniec warto przypomnieć, że w ramach Days of Play przeceniono także gry i akcesoria – to dobry moment, żeby upolować coś więcej niż tylko tańszy abonament.

Źródło: PS Store