Gigantyczne rabaty na największe hity i nie tylko. Wyprzedaż gier na PS4 i PS5 z okazji Days of Play

Przed nami prawdziwa wyprzedażowa uczta, bo Sony zrzuciło ceny ponad setki hitów, a my – żeby oszczędzić Wam scrollowania – wybraliśmy dwadzieścia najbardziej soczystych okazji. Nie brakuje świeżynek, klasyków ani dużych premier, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeśli portfel właśnie przechodzi rekonwalescencję po majowych zakupach. Warto dodać, że możecie zaoszczędzić podwójnie dzięki doładowaniom w Instant-Gaming! Uwaga – sprzedają się jak ciepłe bułeczki.

Najmocniejsze okazje w ramach Days of Play 2025:

Łatwo zauważyć, że Sony nie poskąpiło procentów – zaoszczędzicie nawet 80 proc., a to już konkretna oszczędność. Co ważne, wiele z promocji dotyczy edycji międzygeneracyjnych, dlatego możecie bez stresu kupować na PS4, by później przejść na PS5. Dodatkowo, sportowe hity (FC 25, NBA 2K25, WWE 2K25) czy kooperacyjne straszaki pokroju Phasmophobii znakomicie sprawdzą się w przerwach od blockbusterów, więc – skoro i tak są tańsze – warto dać im szansę. Dodatkowo przeceniono także abonament PS Plus!

Na koniec przypominamy, że wyprzedaż trwa do 11 czerwca, zatem czasu niby sporo, lecz – jak pokazuje doświadczenie – portfele potrafią wyschnąć szybciej niż woda w piaskownicy Tatooine. Złapcie więc upatrzone gry od razu, a potem już tylko odliczajcie gigabajty do pobrania. A w razie czego tutaj główna strona promocji.

