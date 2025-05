Najlepiej wydane 30 zł. Oto 50 perełek i gier AAA w promocji Days of Play 2025

Wystartowały promocje Days of Play 2025, zatem do PS Store zawitała prawdziwa lawina okazji. Spośród setek przecenionych tytułów wybraliśmy 50 takich, które kupicie za mniej niż 30 zł. Wśród nich znajdziecie zarówno hity AAA, jak i świetne gry niezależne. Zatem przeglądajcie listę promocji i róbcie zakupy do 12 czerwca, bo wtedy wszystkie ceny znowu będą wyższe!

Co roku Days of Play to idealny moment, by powiększyć swoją kolekcję gier o perełki, które dotąd czekały “na lepszy moment”. Tym razem Sony naprawdę się postarało, a w promocji znalazły się zarówno klasyki, jak i solidne tytuły AAA z ostatnich kilku lat. Przygotowaliśmy dla was zestawienie 50 gier, które nie kosztują więcej niż 30 zł, a oferują godziny (a czasem i dziesiątki godzin) rozgrywki.

To już druga nasza publikacja dotycząca promocji na Days of Play 2025. Wcześniej mogliście złowić 85 gier w najniższych historycznie cenach. Jednak warto też podejść do tematu nieco inaczej i skupić się po prostu na tytułach najtańszych, które niekoniecznie kosztują najmniej w swojej historii, ale nie musimy wydawać na nie dużo kasy.

Na tej stronie przyglądamy się pierwszej połowie listy, czyli tanim grom na PS5 i PS4 od pozycji 1 do 25. Już tutaj znajdziecie wiele głośnych tytułów, które w normalnej cenie kosztują kilka razy więcej.

Masz wolne 30 zł? Te gry musisz kupić na Days of Play 2025

Pierwsza część zestawienia to prawdziwa uczta dla fanów mroczniejszego klimatu. W promocyjnej cenie znajdziecie tu między innymi Alan Wake Remastered, czyli odświeżoną wersję kultowego thrillera, oraz uznany przez graczy Darkest Dungeon, który do dziś uważany jest za jedną z najbardziej wymagających i klimatycznych gier RPG niezależnych.

Nie zabrakło również akcji z najwyższej półki. DOOM, Dying Light czy Dishonored 2 to produkcje, które łączy jedno – świetny gameplay i duża regrywalność. Warto także zwrócić uwagę na pakiet LEGO-światów (Batman, Harry Potter), klasyczne Wormsy oraz tytuły z uniwersum Star Wars i The Elder Scrolls.

Co ciekawe, za mniej niż 20 zł można również nabyć intrygujące przygodówki jak Syberia 3 czy nietypowe eksperymenty pokroju Observation oraz Intruders: Hide and Seek. To dobra okazja, by dać szansę grom, po które wcześniej mogliście nie sięgnąć.

Promocje Days of Play 2025 – pierwsza część najlepszych ofert:

A to dopiero połowa atrakcji! W drugiej części listy znajdziecie kolejne hity, w tym kompletne edycje gier nagradzanych na całym świecie, strzelanki AAA i gry akcji, które powinny znaleźć się w każdej bibliotece. Sprawdźcie, co jeszcze warto dodać do koszyka.

