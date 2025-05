To najlepsza promocja z Days of Play 2025. Historyczna cena na wielki hit, płacisz 16,35 zł

Miłośnicy mrocznych thrillerów i klimatów rodem z Twin Peaks mają teraz świetną okazję, by nadrobić jeden z najbardziej klimatycznych tytułów ostatnich lat. Alan Wake Remastered dostępny jest w rekordowo niskiej cenie – tylko 16,35 zł w PlayStation Store! Promocje na gry odpalono z okazji rozpoczętego Days of Play 2025 i obowiązują do 12 czerwca.

To nowa cena historyczna. Poprzedni rekord wynosił 27,25 zł, więc to aż ponad 10 zł taniej niż kiedykolwiek wcześniej. Co prawda gra była dostępna do odebrania w PS Plus, ale jeśli nie dodałeś jej wtedy do swojej biblioteki lub nie korzystasz z abonamentu, lepszej okazji nie znajdziesz.

Za niewielką kwotę otrzymujesz remaster jednego z najbardziej docenianych thrillerów akcji ostatnich lat. Nie trzeba chyba mówić, że to idealna okazja przed zagraniem w Alan Wake II lub po prostu na nadrobienie zaległości. A skoro wspomnieliśmy o drugiej części, warto zaznaczyć, że Alan Wake 2 Deluxe Edition również osiągnął nową historyczną cenę. Grę kupimy za 137,60 zł zamiast 344 zł, zatem o 60% taniej. W przypadku dwójki nowa cena jest o niemal 35 zł niższa (wcześniejsze minimum wynosiło 172 zł).

Promocje Days of Play 2025. Gry Alan Wake w historycznych cenach!

Pamiętajcie też, że za gry możecie zapłacić jeszcze mniej, jeśli doładujecie swój portfel w PS Store tanimi kartami PSN:

500 PLN – doładowanie do PlayStation Store – kup za 486,44 zł

350 PLN – doładowanie do PlayStation Store – kup za 337,75 zł

Źródło: PS Store