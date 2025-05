Days of Play 2025 uderza! Oto 85 gier, każda najtańsza w historii

Sony ruszyło z promocjami z okazji Days of Play 2025, zatem pora sprawdzić, co warto kupić. Na wyprzedaży znajdziemy ponad 1,3 tys. tytułów, ale które z nich to “prawdziwe” promocje? Wybraliśmy tylko gry dostępne w historycznie najniższych cenach, które posiadają dobre lub wręcz rewelacyjne oceny w PS Store. Od indyków za kilka złotych po wielkie hity AAA i uwierzcie, że tak tanio nie było nigdy wcześniej. Promocja trwa do 12 czerwca, więc łapcie 85 grubych okazji, od serii Alan Wake, przez gry Tomb Raider, Tekken 8 po świeżutkie przygody Indiana Jonesa.

Wyprzedaż Days of Play 2025 to coroczna celebracja graczy z całego świata, dlatego jak zawsze możemy liczyć na duże zniżki w PlayStation Store. Tegoroczna edycja nie zawodzi, więc lista przecenionych tytułów jest imponująca, a niektóre gry można kupić w historycznie najniższych cenach. I właśnie takie gry dla Was wybraliśmy. To ponad 80 tytułów, które nigdy wcześniej nie były tak tanie. Bez żadnych „ale” – każda gra z tej listy osiągnęła swoje historyczne minimum. To nie tylko dobra okazja, to okazja bez precedensu.

Historyczne ceny w wyprzedaży Days of Play 2025! Każda gra z listy najtańsza w historii PS Store

Na szczycie tego cenowego festiwalu błyszczy Alan Wake Remastered za zaledwie 16,35 zł. To nie żart – wcześniej gra nigdy nie zeszła poniżej 27 zł, więc możemy mówić o prawdziwej okazji. Jeśli kiedyś przegapiłeś ten psychologiczny thriller od Remedy w PS Plus, teraz masz ostatni dzwonek, by to nadrobić w absolutnie bezkonkurencyjnej cenie.

Innym hitem tej promocji jest Control Ultimate Edition za 25,35 zł. Kompletna wersja tej intensywnej gry akcji z elementami nadprzyrodzonymi, wraz z wszystkimi dodatkami, jeszcze nigdy nie kosztowała tak mało. Dlatego to idealna propozycja dla fanów nietypowej narracji i widowiskowych starć.

Nie można pominąć Tchia, jednej z najbardziej urokliwych i relaksujących gier ostatnich lat, teraz za jedyne 42,57 zł. Jeśli masz ochotę na kolorową przygodę w tropikalnym świecie inspirowanym Nową Kaledonią – to najlepszy moment. Warto też wspomnieć o Saints Row Gold Edition (44,75 zł), czyli kompletnej edycji rebootu kultowej serii, oraz o świeżym horrorze multiplayer Killer Klowns From Outer Space: The Game (50,70 zł), który debiutuje od razu z przeceną!

Wśród przecenionych klasyków mamy również Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy (52,24 zł) oraz Tomb Raider I–III Remastered (53,60 zł) – oba pakiety są teraz w najniższych cenach w historii PS Store, co czyni je idealnym wyborem dla fanów Lary Croft. A jeśli lubisz gry z duszą i nietuzinkowym klimatem, koniecznie rzuć okiem na doceniane Dredge (54,50 zł), niepokojące Pacific Drive (64,50 zł), efektowne Teardown (64,50 zł) oraz klasyczny bundle Turok Trilogy (67,25 zł).

