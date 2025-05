Days of Play 2025 oficjalnie. Sony zaprasza na wielką wyprzedaż

Przedstawiciele japońskiej korporacji ogłosili, że już jutro, czyli 28 maja, rozpocznie się Days of Play 2025 i rzeczywiście potrwa do 11 czerwca.

Sony oficjalnie ogłosiło start wydarzenia Days of Play 2025, które potrwa od 28 maja do 11 czerwca. Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami oraz oczekiwaniami, w tym czasie gracze mogą liczyć na zniżki na konsole, akcesoria, gry oraz rozszerzoną ofertę w ramach subskrypcji PlayStation Plus.

Days of Play 2025 rusza już jutro. Oto szczegóły

W trakcie wyprzedaży możemy spodziewać się więc m.in. zniżek na konsole PlayStation 5 oraz akcesoria. W Europie przecenione zostaną konsole PlayStation 5 w wersjach Standard oraz Digital, a ceny zaczną się od 399,99 euro.

28 maja w PlayStation Plus pojawi się Destiny 2: The Final Shape. Od 3 czerwca do oferty dołączą także:

Bomb Rush Cyberfunk (PS4/PS5)

NBA 2K25 (PS4/PS5)

Alone in the Dark (2024, PS5)

Dodatkowo, w katalogu gier i klasyków dla członków Extra i Premium pojawią się z kolei między innymi:

Another Crab’s Treasure (PS5, od 29 maja)

Skull and Bones (PS5, od 2 czerwca)

GTA III (PS4/PS5, od 10 czerwca)

Myst i Riven (PS4/PS5, od 5 czerwca)

Nowi użytkownicy PlayStation Plus mogą natomiast zaoszczędzić do 33% na 12-miesięcznych subskrypcjach. Zniżki dotyczą także aktualizacji do wyższego planu. W aplikacji Sony Pictures Core pojawią się także promocje na filmy i podwójne rabaty dla subskrybentów PS Plus.

Oczywiście, do tego wszystkiego dochodzą także promocje w PlayStation Store – co oznacza setki gier i dodatków cyfrowych dostępnych w obniżonych cenach. Wszystkie szczegóły będzie można znaleźć na oficjalnej stronie Days of Play 2025. Polska wersja strony nie została jeszcze zaktualizowana.

Źródło: