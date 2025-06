PlayStation rozdaje darmowe awataray | Newsy - PlanetaGracza

PlayStation rozdaje darmowe awatary! Codziennie nowa grafika do odebrania z okazji Days of Play, choć trzeba się troszkę postarać.

Jeśli jesteście fanami customizacji swojego profilu PSN, to teraz jest idealny moment, żeby dorzucić coś świeżego. W ramach trwającego właśnie wydarzenia Days of Play, Sony przygotowało sympatyczny prezent dla graczy. Aż 10 unikalnych awatarów, które możecie odebrać zupełnie za darmo.

PlayStation rozdaje awatary

Jak to działa? Każdego dnia do 11 czerwca można zgarnąć nowy awatar, który będzie dostępny po wpisaniu specjalnego kodu w PlayStation Store. Kod ten zdobywacie po rozwiązaniu prostego quizu na oficjalnej stronie Days of Play. Nic trudnego, jedno pytanie, chwila zastanowienia i gotowe. Co ważne, kody są wielokrotnego użytku, ale tylko przez jeden dzień.

W praktyce oznacza to, że możecie zebrać łącznie aż 10 grafik, które przyozdobią Wasz profil na PS4 lub PS5. Każdego dnia pojawia się coś nowego, więc warto regularnie zaglądać i zbierać zestaw.

Na stronie promocyjnej znajdziecie aktualny quiz oraz instrukcję, jak wykorzystać kod. Wszystko odbywa się w przeglądarce, więc nie trzeba nic pobierać ani instalować. Zalogujcie się na swoje konto PSN, wpiszcie kod i gotowe. Problem w tym, że akcja obowiązuje jedynie w języku niemieckim, ale od czego mamy tłumacza?

To przyjemny, choć symboliczny dodatek do większej całości, bo sama akcja Days of Play to przecież także promocje na gry, zniżki na abonamenty PS Plus i więcej!

Źródło: PlayStation