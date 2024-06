Nie tylko Days Gone 2. Twórcy myśleli również nad trzecią częścią serii

Kolejny odcinek żalu po stracie Days Gone. Okazuje się, że twórcy nie tylko chcieli stworzyć kontynuację w formie “dwójki”, ale i nawet trzecią część!

Bend Studio wyraźnie aspirowało do tego, aby ich nowa marka stała się kolejnym potężnym IP w portfolio PlayStation. Nie wyszło – to chyba jest już wiadome od dawna.

Days Gone 2, 3, a może nawet i więcej

Temat Days Gone wraca jak bumerang. Niedawno jeden z twórców znów z żalem mówił fanom, że nie należy spodziewać się wieści o kontynuacji “ani teraz, ani nigdy”. “Dwójka”, jeśli Sony faktycznie nie obraziłoby się na tę markę, mogłoby zadebiutować już jakiś czas temu. Co ciekawe, wcale nie na tym mogłoby się skończyć, bo twórcy mieli planować całą trylogię.

Scenarzysta gry John Garvin niedawno stwierdził we wpisie na Twitterze, że przynajmniej część twórców rozważała również możliwość stworzenia trzeciej części przygody. A przynajmniej on sam, bo jak twierdzi, napisał “cliffhanger w zakończeniu Days Gone z pełnym zamiarem stworzenia trylogii”. Zaznacza przy tym, że nie wie, jakie plany miał Jeff Ross, reżyser gry.

Obydwaj nie pracują już w Bend Studio, a Sony jednoznacznie zakopało możliwość kontynuowania potencjalnej serii. Deweloperzy szykują teraz nową grę, która ma oferować co innego. Rzekomo została zbudowana na filarach otwartego świata stworzonego właśnie w cenionej przez graczy postapokaliptycznej historii o motocyklistach. Nowa pozycja będzie jednak “grą-usługą”, co już teraz wywołało konsternację u sporej części fanów.

Niestety, szanse na kontynuacje są niemal zerowe, a fabuła faktycznie skończyła się w sposób jednoznacznie sugerujący kontynuację. Sam przyznam, że byłem mocno zaskoczony tym, jak solidna jest to historia i rozgrywka, mimo wielu negatywnych uwag na samym początku. Gra borykała się z mało zadowalającymi ocenami krytyków i problemami technicznymi na start.

