Nienawidzicie bossów w Dark Soul 3? To teraz ich pokochacie, bo z tym modem się w nich zmienicie

Bossowie z Dark Souls 3 mogą przez wielu być znienawidzeni ze względu na liczbę prób, które trzeba było poświęcić na ich pokonanie, ponieważ należą do wyjątkowo silnych postaci. A co by było, gdyby dało się się w nich zmienić? Z tym modem jest to możliwe.

Autorem Elite Knight’s Original Weapons jest użytkownik o nicku thefirsthunterapprendice. Jego dzieło pozwala na wcielenie się w kilkoro z dostępnych w grze bossów. Na liście znalazł m. in. się Farron Undead Legion, Lorian, Nameless King i Slave Knight Gael. Modyfikacja dodaje także kilka broni innych przeciwników, dlatego tym bardziej warto się nim zainteresować.

Elite Knight’s Original Weapons możecie pobrać stąd.

Poniżej możecie znaleźć przykładowe nagrania, w których skorzystano właśnie z dobrodziejstw tego fanowskiego rozszerzenia. Według mnie wygląda to naprawdę dobrze i ciekawie ogląda się walkę dwóch bossów. Gdybym nie wiedział, że takiego widoku standardowo w grze nie ma, szukałbym na upartego sposobu zdobycia przedmiotów pozwalających mi na takie wyczyny.

Warto wspomnieć, że Elite Knight’s Original Weapons rzeczywiście pozwala pokierować wymienionymi bohaterami, a nie przywdziać skórki o ich wizerunku.

Pozostając w temacie Dark Souls 3, może przegapiliście niedawny tekst o modyfikacji do Wiedźmin 3, która urozmaica walkę wykończeniami wzorowanymi na tych z produkcji From Software. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym miejscu.