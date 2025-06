GOG zmienia życie fanom modów. Nigdy nie było łatwiej

GOG wprowadził właśnie nową funkcję, która przypadnie do gustu każdemu fanowi klasyków i modów. Od teraz wybrane mody do kultowych gier zainstalujesz… jednym kliknięciem. Bez grzebania w plikach i kombinowania z katalogami.

Horn of the Abyss na klik w GOG

Nowa opcja nosi nazwę One-click Mods i robi dokładnie to, co sugeruje, czyli umożliwia natychmiastową instalację wybranych modów bez potrzeby ręcznej konfiguracji. Na start GOG udostępnił kilka naprawdę mocnych pozycji: Horn of the Abyss do Heroes of Might and Magic III, Phobos do DOOM 3, nieoficjalny patch do Vampire: The Masquerade – Bloodlines oraz Fallout: London w wersji uproszczonej pod jedno kliknięcie.

Co więcej, Skyblivion również trafi do systemu jeszcze w tym roku. A to przecież jeden z najbardziej ambitnych fanowskich projektów ostatnich lat! Każdy z udostępnionych modów działa bez dodatkowych zabiegów. Wystarczy kliknąć i grać.

Warto dodać, że nie są to przypadkowe dodatki. Wiele z nich przywraca wyciętą zawartość, poprawia działanie gier na nowych systemach albo rozszerza rozgrywkę o zupełnie nowe kampanie, lokacje czy frakcje. GOG traktuje je jako ważny element zachowania dziedzictwa gier komputerowych.

To też świetna wiadomość dla osób, które zawsze chciały sprawdzić mody, ale bały się problemów technicznych. Teraz wszystko jest banalnie proste, nawet dla kompletnych laików. Jeśli grasz na GOG-u i masz sentyment do starszych tytułów, sprawdź nową zakładkę „mods” i zobacz, co możesz zainstalować jednym kliknięciem.

Źródło: Reddit