Wiedźmin nigdy nie był tak piękny. Ulepszona grafika | Newsy - PlanetaGracza

Jeśli planujesz powrót do pierwszego Wiedźmina, to teraz jest na to idealny moment. Dzięki nowemu modowi gra wygląda lepiej niż kiedykolwiek.

Tekstury w wyższej jakości i filmy w 4K? To już nie ten sam Wiedźmin

Modder o pseudonimie Exist wypuścił właśnie HD Texture Pack do pierwszego Wiedźmina, który podbija niemal wszystkie tekstury w grze. Łącznie około… 3000. To nie jest więc żaden pełnoprawny remake ani totalna przebudowa grafiki, ale przy grze z 2007 roku nawet subtelne poprawki potrafią zrobić robotę. Szczególnie na większych ekranach i w wyższych rozdzielczościach.

Mod wykorzystuje narzędzia bc1_smooth oraz PBRify_UpscalerV4, by wygładzić i poprawić jakość tekstur, bez nadmiernego przerysowania, jakie często pojawiało się w starszych paczkach. Do wyboru są dwie wersje: 2X i 4X, ale to ta pierwsza jest polecana przez autora. Waży tylko 1,8 GB i oferuje solidny balans między rozmiarem a jakością.

To oczywiście nie wszystko. Modderzy przygotowali też osobną paczkę, która podbija jakość wszystkich filmów i cut-scenek w grze do 4K. W oryginale te przerywniki były dość mocno skompresowane, więc poprawa jest odczuwalna praktycznie od razu. W połączeniu z nowymi teksturami dostajemy coś w rodzaju mini-remastera.

Jeśli masz sentyment do historii Geralta, a może chcesz wreszcie nadrobić klasykę z lepszą oprawą, to teraz naprawdę warto. Wszystko działa na oryginalnej wersji gry z GOG-a lub Steama i nie wymaga żadnych skomplikowanych instalacji.

Źródło: DSOGaming